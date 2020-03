Koronawirus w Polsce. Mateusz Morawiecki poinformował o wdrożeniu kontroli sanitarnych na granicach

Mateusz Morawiecki poinformował kanclerz Angelę Merkel oraz premiera Czech Andreja Babiša o wdrożeniu kontroli sanitarnych na granicy z ich krajami. To nie wszystko. Podobne środki bezpieczeństwa związane z koronawirusem w Polsce obejmą pociągi i porty.

- Jesteśmy pierwszymi lub jednymi z pierwszych w Europie, którzy to robią - wdrażamy kontrole sanitarne na granicy z Niemcami i Czechami na głównych przejściach - powiedział Mateusz Morawiecki. O godz. 15 regulacja obejmie całodobowo 5 punktów. We wtorek będzie to 100 proc. przejść.