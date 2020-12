Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia przekazało najnowsze dane (19 grudnia)

W sobotę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 11267 nowych i potwierdzonych przypadkach koronawirusa. "Mamy 11 267 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (1383), wielkopolskiego (1197), kujawsko-pomorskiego (1114), pomorskiego (1040), zachodniopomorskiego (974), śląskiego (803), łódzkiego (762), warmińsko-mazurskiego (707), lubelskiego (650), dolnośląskiego (593), lubuskiego (407), małopolskiego (391), podkarpackiego (366), podlaskiego (341), opolskiego (222), świętokrzyskiego (164). 153 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną" - przekazało MZ.

Koronawirus w Polsce. Minister zdrowia zapowiedział narodową kwarantannę

W czwartek minister zdrowia poinformował o nowych obostrzeniach związanych z pandemią koronawirusa w kraju. - Same apele to za mało, dlatego od 28 grudnia do 17 stycznia wprowadzamy kwarantannę narodową - stwierdził Adam Niedzielski.