Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia o nowych przypadkach i mutacji COVID-19 (16 kwietnia)

Koronawirus w szpitalach? Jest lepiej? Rzecznik MZ studzi emocje

Jak poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia, obecnie zajętych jest 32 781 tzw. łóżek covidowych. To o prawie 500 mniej niż w czwartek. Podano też, że 3425 pacjentów korzysta obecnie z respiratorów . Dla porównania w czwartek podłączonych do specjalistycznej aparatury było 3443 osób.

Przed godziną 10:30 rzecznik MZ zaznaczył, ze "dzisiaj nie ma pola do dalszego luzowania obostrzeń". - Nadal musimy trzymać rygor. To, że pojawia się światełko, nie znaczy, że możemy sobie poluzować. Dziś nie ma pola do luzowania obostrzeń. Mamy ponad 32 tys. zajętych łóżek, w II fali zakażeń nie mieliśmy takich liczb. Jeżeli chodzi o respiratory, to są zajęte w 70 proc. Najgorzej jest na Śląsku, gdzie 90 proc. respiratorów jest zajętych - tłumaczył Andrusiewicz.