Koronawirus w Polsce. Nowy raport o respiratorach (16.04)

Koronawirus w Polsce. Raport dot. respiratorów i zajętych łóżek covidowych

W piątek liczba respiratorów przygotowanych dla chorych na COVID-19 wynosi 4557. Z 3425 aparatur korzystają pacjenci. To spadek w porównaniu z danym z wczoraj - wówczas podłączonych do respiratorów były 3443 osoby.

Koronawirus w Polsce. Spadki zakażeń i sytuacja w szpitalach

- Będziemy mieli do czynienia z dużymi spadkami, mimo że jest wykonanych dużo badań. Informację o liczbie przeprowadzonych wczoraj badań już mamy, to jest blisko 90 tys. testów i mimo tej dużej liczby badań, będziemy dzisiaj mieli do czynienia z dużymi spadkami, rzędu nawet 10 tys. w stosunku do poprzedniego tygodnia – przekazał.