Koronawirus w Polsce. Najnowszy raport MZ o respiratorach

W wyniku zakażenia koronawirusem w placówkach medycznych przebywa obecnie 33 253 osoby. To spadek o 653 osoby względem danych ze środy 14 kwietnia. Wtedy w szpitalach przebywało łącznie 33 906 osób.

Adam Niedzielski, minister zdrowia powiedział podczas środowej konferencji prasowej, że co prawda w ostatnich dniach widoczny jest przyrost zakażeń, ale biorąc pod uwagę dłuższy okres, w porównaniu do danych sprzed dwóch tygodni, to tendencja jest malejąca.