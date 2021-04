Nowe obostrzenia w przedszkolach i żłobkach. Zmiany już od 19 kwietnia

- Co prawda przez ostatnie trzy dni widzimy przyrost zakażeń, ale biorąc pod uwagę dłuższy okres, w porównaniu do danych sprzed dwóch tygodni, to tendencja jest malejąca. Środa jest także pierwszym dniem w tygodniu ze zmniejszeniem liczby osób hospitalizowanych - mówił Adam Niedzielski, minister zdrowia.