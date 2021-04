Pierwsza dostawa szczepionki jednodawkowej Janssen już w Polsce

Pierwsza transport szczepionki przeciw COVID-19 koncernu Johnson & Johnson dotarł w środę do Polski. Preparat pozwala uzyskać odporność po jednym zastrzyku. Dostawa trafiła do Polski, choć we wtorek mówiono o opóźnieniu wprowadzenia szczepionki na rynek UE.

Pierwsza dostawa szczepionki jednodawkowej Janssen już w Polsce Źródło: PAP, EPA