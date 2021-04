Nowe obostrzenia. Nieoficjalnie: wiemy co z majówką

- Zdecydowana większość restrykcji zostanie przedłużona do 3 maja, do poniedziałku. Jakiekolwiek otwarcie i poluzowanie obostrzeń miałoby nastąpić najwcześniej od 4 maja. Przed majowym weekendem - pod koniec kwietnia - rząd, uwzględniając statystyki dotyczące zachorowań, sytuację w szpitalach, tempo szczepień, podejmie decyzję co do ewentualnego odmrażania niektórych branż - mówi nam osoba związana ze źródłami rządowymi.