Świętokrzyskie. Nietypowy finał braterskiej kłótni

W niedzielne popołudnie policjanci z Radoszyc zostali wezwani do jednej z miejscowości na terenie gminy, gdzie miało dojść do awantury pomiędzy nietrzeźwymi braćmi.

Nie wiadomo, o co pokłócili się bracia, musiało to jednak być spór dość poważny, bo w pewnym momencie starszy z braci wyjął broń pneumatyczną i zaczął z niej strzelać do młodszego.