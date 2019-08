Mińsk Mazowiecki. Strzelał z wiatrówki do mężczyzny na ławce. 24-latek był pijany

Policjanci z Mińska Mazowieckiego zatrzymali 24-latka, który z balkonu jednego z bloków strzelał z wiatrówki do mężczyzny siedzącego na ławce. Miał 0,8 promila. Grozi mu do pięciu lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w Mińsku Mazowieckim przed kilkoma dniami, jednak policja nie precyzuje, kiedy dokładnie to się stało. Funkcjonariusze dostali informację, że w rejonie ul. Wyszyńskiego ktoś strzela z wiatrówki do osoby siedzącej na osiedlowej ławce.