Ruszyły zapisy na szczepienia dla 56-latków

Jak dotąd harmonogram zapisów ustalono do 24 kwietnia, kiedy zarejestrować się będą mogły osoby z rocznika 1973. Ci, którzy nie zdążą tego zrobić w wyznaczonych terminach, mogą zarejestrować się też później.

Jak się zapisać?

Osoby korzystające z e-Rejestracji będą mieć do wyboru pięć terminów szczepień w punktach zlokalizowanych najbliżej ich miejsca zamieszkania. Można też zaproponować własny termin i punkt szczepień.

Ci, którzy wybiorą SMS-ową drogę zapisu, powinni pod wskazany numer wysłać wiadomość o treści: "Szczepimysie". W informacji zwrotnej otrzymamy prośbę o podanie numeru PESEL oraz kodu pocztowego, a następnie propozycję terminu i miejsca zaszczepienia. W zależności do tego, czy wskazane dane nam odpowiadają, należy odpowiedzieć w wiadomości zwrotnej "tak" lub "nie". W przypadku odpowiedzi negatywnej, otrzymamy kolejną propozycję.

Jednodawkowa szczepionka Joshnon & Johnson, która w środę trafiła do Polski, ma być wykorzystywana przez punkty wyjazdowe do uodparniania osób, które samodzielnie nie mogą dotrzeć do punktu szczepień.