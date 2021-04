Prof. Wojciech Maksymowicz pozwie Ministerstwo Zdrowia? Spór o działalność szpitala w Olsztynie

- Niestety, około dwa tygodnie temu dotarły do nas niepokojące informacje, które mówiły o prowadzeniu eksperymentów medycznych na płodach na Warmińskim Uniwersytecie Medycznym. Informacje te zdają się mieć potwierdzenie w faktach - przyznał w programie "Newsroom" Wojciech Andrusiewicz.

Gdyby słowa rzecznika okazały się prawdą, mielibyśmy do czynienia z ogromnym skandalem. Zwłaszcza że rzecznik resortu zdrowia zasugerował, iż za owe "eksperymenty" miał rzekomo odpowiadać nie kto inny, jak prof. Wojciech Maksymowicz.

Maksymowicz to poseł Porozumienia Jarosława Gowina, członek klubu PiS, ale także krytyk działań obecnego kierownictwa Ministerstwa Zdrowia.

Maksymowicz jest także szefem Katedry Neurochirurgii na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, któremu podlega również Klinika Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. To tej placówki właśnie dotyczą słowa Wojciecha Andrusiewicza i to tam prowadzona jest kontrola resortu.

W czasie pandemii Maksymowicz zrezygnował ze stanowiska wiceministra i poświęcił się pracy w szpitalu na oddziale covidowym. Nie zrezygnował jednak z aktywnego komentowania działań rządu w związku z pandemią koronawirusa. Profesor nie ukrywa swojego krytycznego stosunku do podejmowanych decyzji, a także działań ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, który jest przełożonym Wojciecha Andrusiewicza.

We wtorek 13 kwietnia Andrusiewicz w Wirtualnej Polsce przyznał, że resort poprosił uczelnię Maksymowicza o wyjaśnienia, ale okazały się one "daleko niesatysfakcjonujące". - Jesteśmy u progu podejmowania dalszych decyzji. Niestety, wszystkie informacje, które do nas dotarły, zdają się mieć potwierdzenie w faktach - stwierdził rzecznik Ministerstwa Zdrowia.