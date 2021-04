Niedzielski w Sejmie komentuje sytuację w służbie zdrowia

- Przez ostatnie dni liczba wypisów była większa niż liczba przyjęć. Odnotowaliśmy ujemne saldo hospitalizacji i być może to sygnał, że apogeum tej fali miało już miejsce w systemie szpitalnym - dodał minister zdrowia.

"Wielkie przemęczenie personelu"

- Poprawiliśmy instalacje w szpitalach i logistykę dostarczania tlenu. To jeden z krytycznych elementów, który wykorzystaliśmy przy radzeniu sobie z trzecią falą na poziomie szpitalnym - wskazał Niedzielski.

- W listopadzie poprzedniego roku mieliśmy mniej więcej nieco 80 tys. dziennie w maksymalnym punkcie. W tej chwili tych badań jest ponad 112 tys. Realnie udało nam się poprawić wydolność testowania, to też ma olbrzymie znaczenie dla opanowywania ognisk choroby - przekonywał Niedzielski.

Lubnauer: "wolny dostęp do testów"

Do ministra zdrowia zaapelowała posłanka Katarzyna Lubnauer z KO.

- COVID-19 zabija na całym świecie, ale to nie jest wojna, w której warto być na pierwszym miejscu w liczbie zgonów w UE - powiedziała nawiązując do drastycznych statystyk, według których Polska znajdowała się na pierwszym miejscu pod względem nadmiarowych zgonów w Unii Europejskiej.

- W wielu krajach UE obywatele mają wolny dostęp do testów bez skierowania. (...) Otwórzmy to dla Polaków, ludzie będą mogli szybciej trafiać do szpitali - powiedziała.