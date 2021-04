Wymiana zdań na sali plenarnej. "Jak pan nie ma orgazmów, to niech pan to powie"

Do zaskakującej wymiany zdań w Sejmie doszło pomiędzy posłami Krzysztofem Tudujem z Konfederacji i Krzysztofem Gawkowskim z Lewicy. Polityk ironicznie nawiązał do przemówienia swojego poprzednika, który zastanawiał nad tym, "czy nie jesteśmy przyzwyczajani do wizji umieszczenia czipów pod ludzką skórą".

Do wymiany zdań pomiędzy posłami doszło w trakcie debaty sejmowej Źródło: PAP , Fot: PAP/Rafał Guz