Koronawirus w Polsce. Minister Zdrowia Adam Niedzielski. "Trzeba nacisnąć hamulec"

Koronawirus. Polska. Mateusz Morawiecki: wracają godziny dla seniorów

Mateusz Morawiecki apeluje, aby starsze osoby zostały w domach. - Wprowadzamy godziny dla seniorów w sklepach i aptekach tak, jak na wiosnę, od 10 do 12. Apelujemy, by osoby starsze, o ile można, pozostawały w domach - powiedział szef rządu. Dodał, że 38 mln złotych z rezerwy trafi do Domów Pomocy Społecznej. Premier przekazał, że wszystkie służby państwowe pozostają w najwyższym stanie gotowości. Kolejne zmiany będą ogłaszane co tydzień.