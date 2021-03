Koronawirus w Polsce. Mimo pandemii otworzył cukiernię. Sanepid nałożył karę

Lublin. Sanepid nałożył karę na cukiernię Kawałeczek

W dokumencie skierowanym do właściciela cukierni sanepid przekazał, że kara dotyczy naruszenia przepisów covidowych w dniu 16 stycznia 2021 roku. Wtedy też do odwołania obowiązywał nakaz zamknięcia lokali gastronomicznych.

Przypomnijmy, że to obostrzenie obowiązuje do dziś . Z restauracji, cukierni itp. jedzenie można zamawiać tylko na wynos. Nie wiadomo też kiedy rząd zdecyduje się na otwarcie gastronomii.

Wtedy też cukiernia z Lublina otworzyła swój lokal i umożliwiała spożywanie posiłków na miejscu. Jak przekazał serwis, właściciel wpadł na pewien pomysł - każda osoba, która weszła do cukierni, mogła wynająć stolik do pracy i wziąć produkty na wynos.

W cenie stolika przedsiębiorca oferował także porcelanę oraz dostęp do sieci. Potem gość mógł przelać kawę do porcelany. Osoba wynajmująca stolik mogła także sama ustalać zasady swojej pracy - to od niej zależało, czy nałoży maskę ochronną lub nie.