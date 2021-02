Koronawirus w Polsce. Ruszyła trzecia fala epidemii. Nowe obostrzenia

- To nie jest jedyny parametr wzrostowy. Obserwujemy sytuację szpitalnictwa - tendencja do zajmowania łóżek covidowych się odwróciła. Widzimy przyrost o ponad 1,2 tys. z tygodnia na tydzień - dodał Niedzielski. Szef resortu zdrowia mówił, że dynamikę pandemii trzeba śledzić regionalnie - w niektórych sferach kraju notowane są szybsze przyrosty nowych zakażeń.

Duży wzrost liczby ofiar koronawirusa w Polsce. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia podał liczbę

Koronawirus w Polsce. Znaczny przyrost nowych zakażeń

W programie WP "Tłit" Wojciech Andrusiewicz tłumaczył, że najważniejszym odnośnikiem we wprowadzaniu nowych obostrezń były dane z zeszłego tygodnia . - Mamy więcej zakażeń o około 3,5 tysiąca. Mamy też więcej zgonów, dzisiaj jest ich 372. To o 93 zgony więcej niż w ubiegłą środę - mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Jak dodał, w najbliższych dniach możemy spodziewać się około 10-12 tys. zakażeń na dobę.

Andrusiewicz przyznał, że najgorsza sytuacja związana z koronawirusem w Polsce jest na Warmii i Mazurach. Wskaźniki zakażeń na 10 tys. mieszkańców w Olsztynie, powiecie olsztyńskim, nidzickim i bartoszyckim należą do najwyższych w kraju. W Olsztynie powoli zaczyna brakować miejsc na oddziale covidowym. Pacjenci są przewożeni do lecznic odległych o 50-70 km, np. do Mrągowa, Nidzicy czy do Szczytna.