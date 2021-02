Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia podało dane (środa 24 lutego)

Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia podało najnowsze dane

Jak informuje resort zdrowia, w środę przybyło 12 146 przypadków zakażeń koronawirusem. To największa dobowa liczba zakażeń od 6 stycznia.

Duży wzrost liczby ofiar koronawirusa w Polsce. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia podał liczbę

Jak wskazuje resort zdrowia, 214 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia: najgorzej na Warmii i Mazurach

Jak dodał, najważniejszym odnośnikiem w przypadku liczby zakażeń oraz zgonów z powodu COVID-19 są dane porównywane tydzień do tygodnia. - Mamy więcej zakażeń o około 3,5 tysiąca. Mamy też więcej zgonów, dzisiaj jest ich 372. To o 93 zgony więcej niż w ubiegłą środę - podkreślił Andrusiewicz.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia dodał, że najgorsza sytuacja związana z epidemią koronawirusa w Polsce jest na Warmii i Mazurach. - W danych przoduje Mazowsze, które ma około 1900 nowych zakażeń, jednak jeżeli przyjmiemy te dane w stosunku do liczby mieszkańców i zestawimy z tym blisko 1000 zakażeń na Warmii i Mazurach, to jednak ten region przoduje - tłumaczył.

Koronawirus w Polsce. Konferencja premiera i nowe obostrzenia

Wiadomo już, że rząd planuje wprowadzenie obowiązku noszenia maseczek ochronnych, przy jednoczesnym zakazie stosowania kominów, chust i przyłbic, które były wcześniej dopuszczalne. - Oczywiście najlepiej by było, gdybyśmy wszyscy posługiwali się od maseczek chirurgicznych w górę, ale pamiętajmy, że to towar, który kupujemy na rynku i nagły popyt będzie kształtował cenę i podaż. Nie chcielibyśmy, by nagle społeczeństwo płaciło krocie za maseczkę chirurgiczną (...) - zaznaczył w programie WP "Tłit" Wojciech Andrusiewicz.