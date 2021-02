Duży wzrost liczby ofiar koronawirusa w Polsce. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia podał liczbę

Koronawirus w Polsce znów rośnie w siłę. W środę odnotowano ponad 12 tys. nowych przypadków zakażeń. Jak podkreślił w programie WP "Tłit" Wojciech Andrusiewicz, najważniejszym odnośnikiem są dane z zeszłego tygodnia. - Mamy więcej zakażeń o około 3,5 tysiąca. Mamy też więcej zgonów, dzisiaj jest ich 372. To o 93 zgony więcej niż w ubiegłą środę - mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Jak dodał, w najbliższych dniach możemy spodziewać się około 10-12 tys. zakażeń na dobę. Andrusiewicz przyznał, że najgorsza sytuacja związana z koronawirusem w Polsce jest na Warmii i Mazurach. - W danych przoduje Mazowsze, które ma około 1900 nowych zakażeń, jednak jeżeli przyjmiemy te dane w stosunku do liczby mieszkańców i zestawimy z tym blisko 1000 zakażeń na Warmii i Mazurach, to jednak ten region przoduje - podkreślił Wojciech Andrusiewicz. - Ważna jest transmisja między mieszkańcami, dlatego dane dotyczące Warmii i Mazur są danymi niepokojącymi - dodał rzecznik resortu zdrowia.

