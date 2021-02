Nowe obostrzenia od 27 lutego. Rząd zdecydował ws. granic

- Chcemy, aby w woj. warmińsko-mazurskim nauka w klasach 1-3 wróciła do trybu zdalnego; zamknięte zostaną galerie, muzea, kina, hotele, korty, baseny i inne miejsca użyteczności publicznej - mówił Adam Niedzielski, ogłaszając regionalizację obostrzeń.

Koronawirus w Polsce. Wzrost zakażeń

W środę odnotowano ponad 12 tys. nowych przypadków zakażeń. Jak podkreślił w programie WP "Tłit" Wojciech Andrusiewicz , najważniejszym odnośnikiem są dane z zeszłego tygodnia. - Mamy więcej zakażeń o około 3,5 tysiąca. Mamy też więcej zgonów, dzisiaj jest ich 372. To o 93 zgony więcej niż w ubiegłą środę - mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

Zamykanie granic. Komentarz prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej

Najnowszy sondaż United Survey dla Wirtualnej Polski jeszcze przed wprowadzeniem częściowego zamknięcia granic pokazywał, że takie rozwiązanie popiera 30,5 proc. ankietowanych. - Myślę, że to jest bardzo dobry ruch - ocenił w programie WP "Newsroom" prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Andrzej Matyja pytany, czy obostrzenia powinny obowiązywać na wszystkich granicach Polski.

- Podstawowa zasada walki z chorobami zakaźnymi to jest identyfikacja i izolacja. My nie jesteśmy wyjątkiem w tej materii. Przemieszczanie się społeczeństwa, ludzi, jest jednym z takich elementów, który prowadzi do zwiększonego rozprzestrzeniania się zakażeń. Stąd też ten element walki jest słuszny - dodał profesor Andrzej Matyja.