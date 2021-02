Koronawirus. Niemcy zamknęli południowe granice. Tysiące musiały wracać

Po wprowadzeniu 14 lutego ograniczeń w obawie przed rozprzestrzenianiem się mutacji koronawirusa z granicy niemiecko-czeskiej i niemiecko-austriackiej zostało zawróconych 15 877 osób - wynika z danych publikowanych przez media zza Odry. Według "Bild am Sonntag" łącznie w związku z nowymi przepisami skontrolowali 104 178 osób.

W ciągu pierwszego tygodnia do Niemiec nie zostały wpuszczone 4522 osoby, które nie przedstawiły negatywnego testu na obecność koronawirusa. Pozostałe 10 tys. osób nie należało do grup upoważnionych do wjazdu.