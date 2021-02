Koronawirus. Niemcy: Oznaki trzeciej fali epidemii

Koronawirus. Niemcy. 9164 nowych zakażeń

"Nie zamykajmy znowu wszystkiego po paru tygodniach"

Niemcy. Brytyjska mutacja koronawirusa we Flensburgu

We Flensburgu na północy Niemiec panoszy się brytyjska odmiana koronawirusa. Jak poinformowała burmistrz Flensburga Simone Lange w tej chwili niemal wszystkie zarażenia to właśnie ta mutacja. Od dziś (20.02.2021) we Flensburgu obowiązuje zakaz wychodzenia z domu w godzinach 21:00 - 5:00 i zakaz spotykania się z innymi osobami. Wyjątkiem są tylko wyjścia do pracy albo do lekarza.