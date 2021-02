Koronawirus. Nowe obostrzenia: duże zmiany w szkołach w województwie warmińsko-mazurskim

Nowe obostrzenia. Wytyczne dla szkół w woj. warmińsko-mazurskim

Minister zdrowia przekazał także, że sytuacja epidemiczna nie w każdym regionie Polski wygląda tak samo. Niedzielski podkreślił, że aktualnie najwięcej zakażeń pojawia się w województwie warmińsko-mazurskim . W związku z tym to w tym regionie rząd wprowadził nowe obostrzenia.

Uczniowie klas 1-3 w szkołach podstawowych w województwie warmińsko-mazurskim od poniedziałku 1 marca znów będą uczyć się zdalnie . Ma to związek z tym, że sytuacja epidemiczna w tym regionie jest najpoważniejsza.

Oprócz powrotu uczniów klas 1-3 szkół podstawowych do nauki zdalnej, w województwie warmińsko-mazurskim znów zamknięte zostają kina, muzea, tatry, a także galerie handlowe, obiekty hotelarskie oraz korty i baseny.

Zapowiedział, że zmiany w obowiązujących restrykcjach będą dotyczyły także nauki stacjonarnej w szkołach. - Nie wykluczamy możliwości powrotu w danym regionie do nauki zdalnej, nawet wśród młodych. Ale ostateczną decyzję podejmie premier - zaznaczył przed południem Andrusiewicz.

Nowe obostrzenia w woj. warmińsko-mazurskim. Co z próbnymi maturami?

Adama Niedzielskiego zapytano także o to, kiedy dzieci w województwie warmińsko-mazurskim wrócą do szkół. - Mamy umowę z ministrem Przemysławem Czarnkiem - nawet za tydzień będziemy mogli podjąć decyzję o powrocie dzieci do szkół - powiedział szef resortu zdrowia.