Nowe obostrzenia. Wojciech Andrusiewicz o "prawdopodobnej" regionalizacji. Zdradza szczegóły

- Wczesnym popołudniem, w granicach 14-15, będzie konferencja ministra zdrowia. Na pewno nie usłyszmy, że będą kolejne luzowania. Na pewno, poza maseczkami, będzie kwestia kwarantanny granicznej po przyjeździe z Czech i Słowacji - zdradził rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz w programie "Tłit". Prawdopodobna jest również regionalizacja obostrzeń. - Minister zdrowia rzeczywiście rekomenduje tę regionalizację i najprawdopodobniej na niej się skończy - powiedział rzecznik. Dopytywany, czy regionalizacja obejmie warmińsko-mazurskie, podkreślił, że "nie chciałby wyprzedzać faktów", ale "na pewno będziemy wracali do obostrzeń, które już były, z którymi mieliśmy do czynienia". - Taka jest rekomendacja ministra zdrowia. W tej chwili minister rozmawia z premierem. Ostateczną decyzję podejmuje premier - wyjaśnił Andrusiewicz. Pytany o szkoły, rzecznik przekazał, że "minister zdrowia jest w kontakcie z ministrem Czarnkiem" i "prowadzony jest intensywny dialog". - Nie wykluczamy możliwości powrotu w danym regionie do nauki zdalnej, nawet wśród młodych. Ale ostateczną decyzję podejmie premier - zaznaczył Andrusiewicz. Pytany o powrót godzin dla seniorów odparł, że na chwilę obecną nie jest to rozpatrywane.

