Koronawirus w Polsce. Miejsca, gdzie najłatwiej zarazić się COVID-19

III fala zakażeń koronawirusem w Polsce powoli przemija. Ryzyko choroby jest jednak wciąż wysokie. Gdzie najłatwiej zakazić się COVID-19? Na to pytanie w programie WP "Newsroom" odpowiedziała prof. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk. - Są to wszystkie miejsca, gdzie ludzie są blisko siebie; przy taśmie produkcyjnej, w zamkniętym biurze, a także sklepach, gdzie jest bardzo dużo osób - wyliczała wirusolog. Jak dodała, ryzyko zakażenia koronawirusem jest wysokie zwłaszcza w tych miejscach, gdzie przebywamy przez dłuższy czas. - Jeżeli byłoby to jakieś zebranie, które odbywałoby się w pomieszczeniu zamkniętym i niewentylowanym, jest to punkt ryzyka - zaznaczyła prof. Bieńskowska-Szewczyk. Zdaniem ekspertki kluczową sprawą przy rozprzestrzenianiu się koronawirusa będzie teraz stopień wyszczepienia Polaków.

