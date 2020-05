Koronawirus w Polsce. Michał Dworczyk o zarzutach "GW": Nieprawdziwe insynuacje

Koronawirus w Polsce. Michał Dworczyk o zarzutach "GW"

- To nieprawdziwe insynuacje, które w tekście pojawiają się po raz kolejny. Jeżeli mówimy o zaangażowaniu w zakup, to KPRM ma bardzo duży wkład. Mamy krótką pamięć, zapominamy, co ze sprzętem ochronnym działo się w marcu - podkreślił Dworczyk, odnosząc się do artykułu "Gazety Wyborczej" i jej zarzutów wobec premiera Mateusza Morawieckiego.