Koronawirus w Polsce. Michał Dworczyk o odmrażaniu gospodarki. Padł termin zmian

Panie Ministrze Kiedy otrzymamy kolejne informacje od rządu w sprawie kolejnych etapów odmrażania gospodarki i czego można się spodziewać jutro premier Mateusz morawiecki przedstawi informacje na temat kolejnego etapu odmrażania gospodarki oraz dalszego funkcjonowania systemu Oświaty w tej trudnej sytuacji w której wszyscy jesteśmy my przedstawiliśmy już plan podzielony na etapy tego rozluźniania przepisów Zostały wprowadzone żeby walczyć skoro na wirusem oczywiście chcielibyśmy żeby jak najszybciej przywrócić funkcjonowanie jak największej liczby instytucji przedsię Ale z drugiej strony musimy pamiętać że bezpieczeństwo Polaków jest najważniejsze stąd też te etapy są od ciebie rozdzielone takim czasem w którym można prowadzić ewaluacji i weryfikować jak zmiana przepisów to poluzowanie przepisów wpływa na liczbę zachorowań na dynamikę zachorowań Weź już po raz pierwszy w Wirtualnej Polsce zapowiedź że jutro on premier morawiecki ogłosi kolejne zmiany jeśli chodzi o odmrażanie gospodarki No właśnie w tym drugim etapie miało być otwarcie sklepów budowlanych w weekendy od czy muzeów w galerii sztuk bibliotek A czy właśnie takie tego typu zmiany dotyczące tych właśnie obszarów będą zapowiadane jutro zaczekajmy na wypowiedź pana premiera tak jak pojedziemy każdego dnia jako rząd jako rządowy zespół zarządzania kryzysowego prowadzimy monitoring sytuacji a decyzje są podejmowane w rekomendacje ekspertów lekarzy wirusa logów podkreśla że to nie jest tak że od jutra rozpocznie się kolejny etap jutro rano jak to będzie Niepodległości informacje o tym kiedy kolejny etap się rozpocznie po to żeby wszyscy mogli się do tego przygotować No i tak naprawdę też ważne jest podkreślanie przy każdej że my wszyscy jako Polacy jako społeczeństwo całe Musimy przygotować się do przyzwyczajać do funkcjonowania w tej nowej rzeczywistości rzeczywistości gdzie trzeba bardziej niż dbać o higienę o dezynfekcji rąk o zachowaniu właściwego dystansu Krótko mówiąc o te wszystkie kwestie które mają wpływ na potencjalne Niemiec że info Nie bądź innych Ja rozumiem że pan szczegółów dzisiaj nie zdradzi ale chciałem zapytać czy to będzie dotyczyło te zmianę głoszone jutro tych obszarów o których ja mówiłem właśnie czyli miejsca noclegowe czyli sklepy czyli środki budynki Kultury galerię muzea czy to właśnie tego będzie dotyczyć to są obszary zapisane w tym drugim etapie taki był plan taki był plan właśnie na drugi etap natomiast oczywiście tak jak powiedziałem każdorazowo ogłaszając tego rodzaju informacji jeszcze do zachowuje myje i te decyzje wypływają czy opierają się na rekomendacjach ekspertów więc proszę jeszcze odrobinę cierpliwości pan premier przedstawi w tej sprawie informacje