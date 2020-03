WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Polska

Koronawirus w Polsce: matura 2020 przesunięta? Dariusz Piontkowski o różnych scenariuszach

Koronawirus w Polsce spowodował, że m.in. szkoły i przedszkola zostały zamknięte. Czy matura 2020 i pozostałe egzaminy są zagrożone?

Transkrypcja: No właśnie skoro już o tych egzaminach mowa pani jako minister czy w ogóle Ministerstwo bierzecie taki scenariusz pod uwagę już rozważać e jak ewentualnie przeprowadzić taką operację gdyby trzeba było egzaminy przesuwa przesuwać terminy matur przesuwać terminy innych egzaminów gimnazjalnych i wszystkich innych gimnazjalny egzamin ósmoklasistów oraz maturze maturę aby przygotować się na szczególną sytuację wprowadziliśmy specjalną ustawę z służącą lepszemu reagowanie państwa na sytuację nadzwyczajną i w ramach tych przepisów Ministerstwo Edukacji Narodowej zaproponował zapisy które ministrowi umożliwiają choćby zmiany od roku szkolnego i sposobu prowadzenia zajęć z tej ustawy już skorzystaliśmy ograniczający działalności szkoły i zawieszając te zajęcia bezpośrednia nauczycieli z wychowankami jeżeli będzie trzeba i ten czas zawieszenia tradycyjnej działalności szkoły zostanie wydłużony nie będziemy chcieli aby uczniowie przez dłuższy czas wracali do budynków szkolnych No to będzie potrzeba na zmianę terminu egzaminu ósmoklasisty matury ewentualnie a potem także zmiany terminów rekrutacji ale to właśnie dlatego w przepisy które dają możliwości przesuwania tych terminów aby nie było wątpliwości prawnych jak to zrobić i czy minister ma do tego uprawnienia także jesteśmy do tego podobny problem przygotowani Centralna Komisja Egzaminacyjna pada różne scenariusze decyzji na wypadek w różnych terminów zawieszenia tej tradycyjnej działalności w Kowalu także także i na takie rozwiązanie