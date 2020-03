Koronawirus w Polsce. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki: jedna z osób przebywająca w budynku zrobiła test

Koronawirus w Senacie? - Jedna z osób przebywających w tym budynku zgłosiła mi, że udała się wykonać testy na koronawirusa - poinformował marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

- Ta osoba miała objawy grypopodobne. Obecnie czuje się lepiej, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że jeśli wynik okaże się dodatni, to wszystkich nas będą czekały procedury sanitarno-epidemiologiczne. Najpierw kwarantanna, a potem dwukrotne badanie na koronawirusa - stwierdził prof. Grodzki . Marszałek tłumaczy, że zwołał kluby i Konwent seniorów, by omówić sytuację w izbie wyższej.

- To potwierdza, że drogą na spowolnienie epidemii jest jak najszersze propagowanie testowania. Masowe testowanie, co zostało udowodnione na przykładzie Niemiec i Korei Południowej, nie tylko pomaga panować na epidemią, ale także znacząco obniża śmiertelność. Wczesne wyłapanie osób z dodatnim wynikiem pozwala na wcześniejsze leczenie. Pozwala na lepszą izolację. Kwarantannie podlegają tylko ci, którzy "są dodatni" - tłumaczył marszałek Senatu. - Charakterystyka koronawirusa jest w wielu aspektach podobna do grypy - dodał.