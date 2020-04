Koronawirus w Polsce. Mariusz Ciarka: Ponad 700 naruszeń kwarantanny

- Ostatniej doby policjanci w całym kraju skontrolowali prawie 132 tys. osób poddanych przymusowej kwarantannie; w ok. 700 przypadkach stwierdzono uchybienia kwalifikujące się do ukarania - przekazał Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy Komendy Głównej Policji.

Koronawirus w Polsce. Mariusz Ciarka o przestrzeganiu kwarantanny

To spora liczba. Jak przypomniał Ciarka, policja zmieniła tryb kontroli osób pod kwarantanną. Teraz nie jest to codzienne monitorowane, ale kontrola wyrywkowa, która może oznaczać nawet kilka wizyt funkcjonariuszy w ciągu dnia dla danej osoby lub grupy osób. Wizyty odbywają się bez wcześniejszej zapowiedzi.

Działania policji to jednak nie tylko kontrola osób pod kwarantanną, ale też pomoc. Próśb o nią pojawiło się w ciągu doby około 80. To są zakupy, wyrzucenie śmieci, a także wysłanie przesyłki.

Koronawirus w Polsce. Mariusz Ciarka o działaniach służb

Rzecznik podkreślił też, że policja jest zwarta i gotowa do działania. Na naszych ulicach można zobaczyć większą liczbę funkcjonariuszy, często w towarzystwie innych służ mundurowych. To, co ważne, wszyscy mają nakaz, by egzekwować prawo wobec tych, którzy łamią ograniczenia.