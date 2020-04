Koronawirus w Polsce. Mariusz Błaszczak: Opozycja to po prostu źli ludzie są

- Wybory mogą być przeprowadzone i powinny być przeprowadzone w maju. Są tacy, którzy próbują zablokować proces wyborczy z powodów partykularnych - powiedział szef MON Mariusz Błaszczak w sobotę rano na antenie RMF. Dopytywany wielokrotnie przez red. Krzysztofa Ziemca czy wojsko w jakikolwiek sposób będzie zaangażowane w organizację czy przeprowadzanie wyborów 2020 r. uchylił się od jednoznacznej odpowiedzi. Powiedział jedynie, że wojsko nie jest powołane do tego celu, a służby państwowe doskonale sobie z tym poradzą.

Stwierdził on też, że jest optymistą jeśli chodzi o przeprowadzenie wyborów prezydenckich 2020 r. , mimo, że opozycja robi wszystko, żeby te wybory w Senacie zablokować. Jednocześnie ostro zaatakował jego marszałka, Tomasza Grodzkiego, który wygłosił w piątek w telewizji orędzie:

- Wczoraj wyszedł marszałek Senatu, przedstawiciel totalnej opozycji i powiedział: veto! To były słowa przypominające to, co działo się w I Rzeczypospolitej w XVIII wieku. Ten jegomość wcześniej mówił o jakiś kopertach śmierci, przy czym akurat z jego osobą kojarzą się inne koperty - ocenił Mariusz Błaszczak.