Koronawirus w Polsce. Małgorzata Kidawa-Błońska przyznała rację wicepremierowi. "Rzadko się z nim zgadzam"

a pani zdaniem wywróci te układankę całą prezesa Kaczyńskiego porozumienie Jarosław Gowin który protestuje przeciwko terminowi wyborów 10 10 maja rzadko zgadzam się z ministrem gowinem Ale w tym wypadku ma rację w takiej formie nie można przeprowadzać wyborów Ale myśli pani że on rzeczywiście zablokuje i będzie go stać na takie polityczny gest zablokowania te takie głosowania nie podniesie ręki za na tak minister it premier Gowin ma wielką szansę pokazania że potrafi działać samodzielnie i że interes Polaków jest dla niego już interes partyjny w stanie przed taką grubą Mam nadzieję że pokażesz że potrafi to zrobić A członkowie porozumienia kontaktowali się z panią albo członkami pani sztabu rozmawiali na ten temat nie ja taki żart Nie prowadziłam Nikt ze mną nie kontaktował pani marszałek i jaką rolę w tej całej układance odegra minister zdrowia Łukasz Szumowski czy ona nie ma tyle silny żeby przekonać polityków Prawa i Sprawiedliwości do aby nie organizować wyboru właśnie 10 maja Wydaje mi się że minister zdrowia to jest jedyne w tej chwili minister w rządzie który naprawdę Zdaję sobie sprawę z trudności i z problemów jakim jesteśmy bo przecież Mówimy cały czas o szpitalach codziennie słyszymy że Call szpitale zostają zamykane dlatego że tam są pacjenci z koronek wirusem za chwilę cały nasz system zdrowotny padnie więc minister doskonale wie o czym mówi apelują że trzeba zostać w domu rzeczywiście na początku przez pana sytuacja i zbyt późno że On zabrał się za przygotowywanie nas do tej sytuacji ale w tej chwili minister Szumowski to jest ten Jedyny chyba w tym rządzie który wie co co mówi Zresztą ja pamiętam taką konfę obok pana premiera i mówił że wybory nie mogą się odbyć a pan premier jakby jego nie słuchając mówił że że wybory mogą być bo wszystko jest w porządku Jesteśmy bezpiecznie A wiesz Wiem że nie jesteśmy pani marszałek kto teraz cieszy się pani zdaniem większym zaufaniem Polaków premier Mateusz morawiecki czy Łukasz Szumowski którego widzimy na konferencjach prasowych bardzo zmęczonego widać że niewiele śpi i bardzo się po aby walczyć z epidemia jak wszyscy lekarzy bo wszyscy lekarze i pielęgniarki setki ludzi poświęcam się żeby walczyć stołek idealną ale rzeczywiście ludzie mają większe zaufanie do lekarza który mówi że sytuacja jest niebezpieczna bo ludzie to widzą czują rozmawia wiedzą Kto jest chory kto jest w izolacji kto jest w szpitalu więc większe na pewno zaufanie do lekarza