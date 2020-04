Koronawirus w Polsce. Lekarze oburzeni wypowiedzią wiceministra Waldemara Kraski. Resort wyjaśnia

"Z wypowiedzi tej wynika, że pracownicy medyczni bagatelizują procedury związane z koronawirusem, wprowadzane w placówkach ochrony zdrowia, zasugerowano również, że niektórych - zwłaszcza starszych - pracowników medycznych cechuje nonszalancja w podejściu do tych procedur. Minister Waldemar Kraska zarzucił wreszcie, że część środowiska medycznego w ogóle nie wie o istnieniu procedur związanych z epidemią koronawirusa" - stwierdza Rada w piśmie, którego treść cytuje PAP w serwisie poświęconym koronawirusowi.

Zobacz też: Konstytucjonalista o wyborach. Mówi o jedynym sposobie, by je przełożyć

- Jeżeli słowa ministra mogły zostać odebrane jako jakikolwiek zarzut w stronę personelu medycznego, to należą się oczywiście przeprosiny. Lekarze i cały personel medyczny to dziś najważniejsze osoby na froncie walki z epidemią i za to należy im się wielki szacunek - stwierdził rzecznik.