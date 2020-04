Koronawirus w Polsce. Lekarka ze szpitala im. J. Strusia w Poznaniu zakażona. Odział kardiologiczny odizolowany

Już wcześniej teren szpitala stał się strefą zamkniętą. Teren dokoła placówki został ogrodzony barierkami, a wstępu do środka pilnują żołnierze i policjanci.

- Robimy to dla bezpieczeństwa pacjentów, ale też osób postronnych, które nie zawsze wiedzą, jak się zachować w takim miejscu - uzasadnił decyzję rzecznik szpitala Jacek Górny.

Koronawirus w Poznaniu. Szpital od COVID-19

Szpital przy ul. Szwajcarskiej w połowie marca został przekształcony w jednoimienny szpital zakaźny. To oznacza, że zajmuje się wyłącznie rozpoznaniem i leczeniem choroby COVID-19. Jest to jedna z dziewiętnastu placówek powołanych do tego celu przez Ministerstwo Zdrowia.