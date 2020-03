Koronawirus w Polsce. Lech Wałęsa znowu w kościele. Pozostaje niewzruszony na apele syna

- Apeluję do ojca, żeby modlił się w domu. Chodząc do kościoła, stwarza zagrożenie nie tylko dla siebie, ale też dla wnuczka czy innych w rodzinie. A nie daj Bóg, jak przyniesie coś ojciec do domu - podkreślił Jarosław Wałęsa. I zaznaczył, że nie traci nadziei, że ojciec go posłucha.