WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze kościół + 2 koronawirusKrzysztof Śmiszek oprac. Karolina Kołodziejczyk 37 min. temu Koronawirus w Polsce. Krzysztof Śmiszek o apelu ws. mszy: Kościół musi puknąć się mocno w głowę Krzysztof Śmiszek odniósł się do apelu abpa Stanisława Gądeckiego, który poprosił o "zwiększenie liczby niedzielnych mszy świętych w kościołach,... Rozwiń ewentualnie może państwo podjąć de … Rozwiń Transkrypcja: ewentualnie może państwo podjąć decyzję o zamknięciu Szkół może pilnować ludzi żeby przestrzegali kwarantanny w domu czy spodziewa się pan też takiej decyzji albo wyobraża pan sobie taką decyzję że państwo podejmuje decyzję kościołów w Polsce to pewnie byłaby potwornie kontrowersyjna decyzja ja raczej liczyłbym we Włoszech ona zapadła No wie pan no są takie sytuacje w przewiduje także Polska że w wyjątkowych sytuacjach można czasowo ograniczyć pewne wolności obywatelskie a wolność religijna Jest wolnością obywatelską ale nie nie nie absolutną a ona także podlega ograniczeniom i że polski episkopat Zamiast wziąć przykład ze swoich włoskich kolegów którzy zdecydowali się naprawdę W trosce o zdrowie publiczne i o życie ludzkie czasowo zawiesić organizowanie mszy nasz episkopat robi wręcz przeciwnie że w zupełnie zupełnie zadziwiającą nawołuje do organizowania jeszcze większej liczby wszystko postawiony na głowie Polski Kościół musi naprawdę puknąć się mocno w głowę w a właściwie biskupi i i ci którzy rządzą tym całym interesem bo namawianie ludzi do tego żeby je wychodzili w skupiska co niedzielę ludzkie No jest świadomym albo nieświadomym narażeniem tych ludzi na utratę zdrowia lub nawet życia więc apelu biskupów można przecież nie wiem o odprawiać mszę do przez radio i także przez Telewizję mamy już takie przykłady od lat Niech ludzie naprawdę zostaną w domu wtedy kiedy nie muszą wychodzić a nie zachęca do brania udziału w wyborach Bo to jest To jest to jest akurat działanie na szkodę z kodem interesu publicznego