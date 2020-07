Koronawirus w Polsce. Koniec popularnej teorii. "Nadzieja tylko w szczepionkach"

- To zbyt mało, aby można było mówić o zbiorowej odporności. Wirus nadal łatwo natrafia na osoby podatne na infekcję. Dlatego epidemia nie wygasa w sposób samoistny - mówi Wirtualnej Polsce prof. Marek Sanak, genetyk z Zakładu Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej Collegium Medicum UJ. - Jeśli do jesieni wirus SARS-Cov-2 nie zmutuje do łagodniejszej postaci, nadzieją na ograniczenie rozwoju epidemii pozostają dwie opracowywane szczepionki. To dzięki nim możemy nabyć odporność i zatrzymać łańcuch zakażeń - dodaje.