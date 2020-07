Szczepionka na koronawirusa. Obiecujące wyniki testów

45 osób w wieku 18 do 55 lat wzięło udział w pierwszej fazie badań klinicznych nad szczepionką przeciwko chorobie COVID-19. Pracuje nad nią amerykańska firma Moderna. U wszystkich uczestników testu pojawiły się przeciwciała i to bez żadnych skutków ubocznych - podał Narodowy Instytut Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID).

W organizmach zdrowych osób, które w ciągu dwóch miesięcy otrzymały dwie dawki szczepionki, pojawiło się więcej neutralizujących koronawirus antyciał niż u osób zarażonych koronawirusem - podano. Pierwsze wyniki badań opublikowano w czasopiśmie fachowym "New England Journal of Medicine". Przedstawiciele producenta szczepionki mówią o "silnej odpowiedzi immunologicznej", która otwiera drogę do badań na większej liczbie osób.