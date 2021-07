Koronawirus w Polsce. Kolejne zakażenia i zgony [raport MZ z 23 lipca]

Minister zdrowia w piątek na antenie Polsat News stwierdził, że wzorem Grecji, by zachęcić ludzi do szczepień w Polsce, można by wprowadzić bon, który po szczepieniu można wymienić na różne rzeczy. - My na razie takiego pomysłu nie mamy w planach, ale jest on zapisany i analizowany. 70 proc. osób chce się szczepić, a pozostałe osoby mają albo bardzo duże wątpliwości, albo są zadeklarowanymi przeciwnikami szczepień - mówił Adam Niedzielski.