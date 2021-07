Bon za szczepienie na COVID? Niedzielski kończy dyskusję

Lockdown a szczepienia na COVID. Niedzielski wskazuje na Wyspy

Ze słów ministra zdrowia można było wyczytać też, że na ten moment polski rząd nie myśli o lockdownie. - Popatrzmy na to, jak to wygląda w Wielkiej Brytanii. My, przy ewentualnym lockdownie, będziemy analizowali kwestię wyszczepienia w danym regionie - podkreślił Niedzielski.