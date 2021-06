Grecja. Rząd płaci za zaszczepienie się. Specjalne zachęty dla młodych

Grecja zachęca do szczepień. "Dług wobec młodych"

Premier Mitsotakis podkreślił, że "to dług wobec młodych i dowód wdzięczności". Kyriakos Pierrakakis, minister ds. polityki cyfrowej, wyjaśnił, że zaszczepieni otrzymają pieniądze w postaci bonu. - Może być wykorzystany do zakupu biletów lotniczych, promowych i kolejowych - wymienił polityk. Bonem zapłacić można będzie też za bilety do kina, teatru czy muzeum.