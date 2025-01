Równowaga sił. PiS i KO z identycznym poparciem

W opublikowanym sondażu Ipsos dla "19:30" i TVP Info, Prawo i Sprawiedliwość oraz Koalicja Obywatelska uzyskały identyczne poparcie na poziomie 29 proc. To wynik, który oba ugrupowania osiągnęły również w poprzednim badaniu zrealizowanym w grudniu.

Konfederacja , z poparciem 12 proc. ankietowanych, zajmuje trzecie miejsce w rankingu. Warto zauważyć, że formacja ta straciła 3 pkt proc. w porównaniu do wcześniejszego sondażu.

Z sondażu wynika, że liczba wyborców niezdecydowanych wzrosła do 8 proc., co oznacza wzrost o 1 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania.