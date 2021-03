Koronawirus w Polsce. Kiedy powrót do szkół? Adam Niedzielski deklaruje

- Jak tylko pandemia odpuści - a ta trzecia fala się wcześniej czy później skończy, zakładam, że apogeum to są najbliższe dwa trzy tygodnie - jak będziemy widzieli, że jesteśmy już za apogeum, będę rekomendował jak najszybszy powrót do nauczania stacjonarnego w klasach 1-3 - zadeklarował minister zdrowia Adam Niedzielski w programie "Tłit". - Powiedziałbym więcej, będę namawiał, i tu mamy bardzo podobne podejście z ministrem Czarnkiem, żeby jak najszybciej przywrócić edukację stacjonarną również w klasach wyższych. Po to szczepiliśmy nauczycieli, żeby do edukacji w pierwszej kolejności wrócić, jak tylko sytuacja epidemiczna na to pozwoli - dodał Niedzielski. - Widzimy wśród młodszych dzieci większą liczbę zachorowań, ale nadal nie ma to przełożenia na zwiększoną liczbę hospitalizacji wśród dzieci - podkreślił minister.

