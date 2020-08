Koronawirus w Polsce. Kąpielisko w Jastarni nieczynne. Kolejne osoby zakażone

Do pierwszych zakażeń koronawirusem wśród ratowników WOPR z Jastarni doszło pod koniec lipca. Zakażony został mężczyzna z kąpieliska "Leśna". Kąpielisko zostało zamknięte, a mężczyzna trafił do szpitala. 14 pozostałych pracowników zostało wysłanych na kwarantannę. Przebadano osoby z bliskiego kontaktu zakażonych, a do kąpieliska "Leśna" ściągnięto nową ekipę, aby plaża mogła normalnie funkcjonować.