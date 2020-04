Koronawirus w Polsce. Jeszcze we wtorek rozporządzenie o zakazie pracy medyków w innych miejscach

- We wtorek zostanie opublikowane rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące zakazu pracy osób, które pracują przy COVID-19, personelu medycznego szpitali zakaźnych oraz oddziałów zakaźnych. Personel, który będzie miał zakaz pracy w innych placówkach, będzie miał wyrównane wynagrodzenie do poziomu utraconych zarobków - poinformował we wtorek rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.