Koronawirus w Polsce. Jak może wyglądać twardy lockdown?

Jak przekazało we wtorek Ministerstwo Zdrowia, ostatniej doby wykryto w Polsce 16 741 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 396 chorych . Tymczasem wczoraj główny doradca premiera ds. COVID-19 prof. Andrzej Horban powiedział, że jeśli w środę lub w czwartek przekroczymy 30 tys. zakażeń na dobę, to od niedzieli możliwy jest w Polsce całkowity lockdown.

O to jak powinien wyglądać "twardy lockdown" zapytaliśmy prezesa Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michała Sutkowskiego. Jego zdaniem, ograniczenia które jeszcze można by wprowadzić obok już istniejących, w dużej mierze przypominają te z wiosny 2020 roku, z początku pandemii. Zaznacza też, że wszystkie wymienione niżej ograniczenia powinny być wprowadzane na krótko – na okres ok. 3 tygodni.