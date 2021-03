Johnson & Johnson. Kiedy pierwsza dostawa trafi do Polski? Jest data

Szczepionka Johnson & Johnson to czwarty preparat przeciwko koronawirusowi, jaki dopuszczono do obrotu na terytorium Unii Europejskiej. Wiadomo już, kiedy do Polski dotrze pierwsza dostawa.

Share

Johnson & Johnson. Kiedy pierwsza dostawa trafi do Polski? Jest data Źródło: Getty Images , Fot: Michael Ciaglo