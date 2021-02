Koronawirus w Polsce. Ilu z nas chce się zaszczepić? Najnowszy sondaż

W grupie, która nie ma zamiaru się zaszczepić się (33 proc.), 15 proc. wybrało odpowiedź "raczej nie", a 18 proc. "zdecydowanie nie". Odsetek osób niezamierzających szczepić się zwiększył o 3 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego badania.

Z kolei 9 proc. ankietowanych ( przy 13 proc. miesiąc wcześniej ) nie było zdecydowanych co do przyjęcia preparatu przeciw COVID-19.

3 proc. badanych zadeklarowało, że już się zaszczepili. W poprzednim badaniu było to 1 proc. uczestników sondażu CBOS.

Jak podaje CBOS, stosunek do szczepień przeciw COVID-19 wyraźnie zależy od wieku badanych. Wśród respondentów do 44 roku życia mniej niż połowa chciałaby się zaszczepić, a wśród ankietowanych w wieku od 45 lat więcej niż co drugi.