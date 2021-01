Afera szczepionkowa. Jacek Jaśkowiak skrytykowany wewnątrz PO. "Niefortunny wpis"

Skoro nie słuchamy antyszczepionkówców, to skąd to wahanie? Prof. Domański przypomina, że 30 proc. z nas nie chce się zaszczepić, bo nigdy tego nie robiło.

- Jeśli będziemy mieli spadek liczby zakażeń i zgonów, a nie będzie innej przyczyny, która na to wpływa, to oczywiście ludzie będą wiązać ten fakt ze szczepieniami - wyjaśnia socjolog.

Szczepionka na COVID. Polacy zmienią zdanie? "Afera zawsze źle się kojarzy"

- "Afera szczepionkowa" z udziałem aktorów i polityków może osłabić wiarygodność tych działań. Skojarzenie z "aferą" zawsze wyzwala negatywne emocje i źle się ludziom kojarzy - ocenia socjolog PAN. - Do tej pory udział znanych osób pomagał wspieranej akcji, a teraz można oczekiwać, że to się zmieni - stwierdza.

Kontrowersje wokół szczepionek. "Dobro, które może ochronić"

Prof. Wenzel podkreśla natomiast, że wydarzenia związane z udziałem znanych aktorów i kontrowersje co do akcji szczepień, dowodzą raczej tego, że szczepionka zaczyna być uznawana za rzadkie dobro. - Teraz bardziej mamy obawy przed wolnym tempem szczepień - uważa socjolog z Uniwersytetu SWPS.

- Wpływ na to ma spójny przekaz ze strony rządowej i opozycyjnej co do szczepień, poza wyjątkami. Ludzie wokół siebie widzieli też przypadki ciężkiego przebiegu choroby. To również powoduje traktowanie szczepionki jako dobra, które może uchronić przed zakażeniem - wyjaśnia prof. Michał Wenzel.