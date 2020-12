Narodowa kwarantanna. Socjolog o tym, dlaczego tym razem Polacy nie uwierzą rządowi

- Widać, że obawy przed koronawirusem są bardzo nierównomiernie rozłożone. Z danych zebranych przez CBOS wynika, że za poważne zagrożenie uważają go przede wszystkim osoby starsze, a ponad połowa młodych w wieku 18-24 lata sądzi, że jest zagrożeniem wyolbrzymionym - komentuje w rozmowie z WP Paweł Marczewski socjolog z Fundacji im. Stefana Batorego.

Jest autorem badań o wpływie zaufania do rządu na zachowania Polaków podczas pandemii. Zapytaliśmy go, czy rząd może liczyć na poparcie obywateli w związku z ogłoszeniem narodowej kwarantanny. O tym, że będzie z tym ciężko, świadczy kilka tysięcy emocjonalnych komentarzy, jakie pojawiły się pod postem premiera Mateusza Morawieckiego na Facebooku.

- Niespójność działań i komunikatów oraz sprzeczne sygnały od różnych członków rządu podkopują i tak już wątłe zaufanie do rządzących . Pojawia się przekonanie, że rząd nie panuje nad sytuacją. Trudno już stwierdzić, czy epidemia nadal jest groźna, czy też już prawie pokonana - mówi dalej dr Marczewski.

- Część osób będzie stosować się do obostrzeń bardzo ściśle w przekonaniu, że jeśli chodzi o skuteczną ochronę zdrowia, to jesteśmy zdani w dużej mierze na siebie. Wielu będzie negować powagę zagrożenia. Chaos w zarządzaniu kryzysem zdrowotnym poważnie utrudnia współdziałanie całego społeczeństwa w walce z wirusem - ocenia naukowiec.

Premier o koronawirusie. "Sytuacja jest bardzo groźna"

Przypomnijmy, że minister zdrowia tłumaczył wprowadzenie narodowej kwarantanny , powołując się na złą sytuację w krajach ościennych, ryzyko wzrostu zachorowań w spodziewanej trzeciej fali, dużą liczbę ofiar epidemii w Polsce. Wiceminister Waldemar Kraska w rozmowie z Radiem Plus oszacował, że grozi nam nawet 50 tys. zachorowań dziennie.

Taka zmiana tonu wypowiedzi premiera zaskakuje. Niespełna trzy tygodnie temu komentował na Facebooku: "Wygrywamy z epidemią! Do czasu otrzymania szczepionki stosujmy to, co po prostu działa".